Nach Promi BB: Emmy Russ schießt gegen Walentina Doronina

Emmy Russ (23) ist kein Fan von Walentina Doronina (22)! Dabei haben die Blondinen eines gemeinsam: Beide tingeln durch die Reality-TV-Landschaft und polarisieren dort meist mit jeder Menge Drama, weil sie mit ihren Mitstreitern anecken. In der aktuellen Staffel war Wale nun bei Promi Big Brother zu sehen. Die gebürtige Spanierin wiederum machte diese Erfahrung schon 2020. Der Promi-BB-Auftritt ihrer TV-Kollegin gefiel Emmy jedoch so gar nicht – und deshalb schoss sie nun scharf gegen Walentina.

In ihrer Instagram-Story zog die einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin über die Influencerin her. Emmy ist der Meinung, dass Wale sich mit ihrer Art und ihren Looks bei "Promi Big Brother" an ihr orientiert hat und wetterte: "Sie hat mich so krass nachgemacht, sie wollte so sein wie ich bei PBB und ist einfach nur peinlich dagestanden." Dabei hatte Walentina zuvor wohl noch über Emmys Show-Teilnahmen gelästert. "Was machst du in diesen ganzen Sendungen, wenn sie doch alle so asozial und scheiße waren?", stichelte Emmy und war sich sicher: "Das spiegelt jetzt nur deinen ganzen Neid wieder, den du mir gegenüber immer hattest."

Außerdem sei Emmy stets durch ihre eigene Persönlichkeit aufgefallen und habe ihre Karriere ihrem Mut, sie selbst zu sein, zu verdanken. Walentina hingegen sei nur durch "Mobben und asoziales Verhalten" bekannt geworden. "Schämen solltest du dich. Du wirst niemals erfolgreich sein. Leute wie du werden immer belächelt werden. Und deine Gage war auch scheiße", stichelte Emmy abschließend.

Anzeige

Sat.1/Nadine Rupp Walentina Doronina, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Promi Big Brother V.I.P."-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de