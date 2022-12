Prinz Harry kam zu spät zum ersten Date mit Herzogin Meghan!

Das ging fast daneben! Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) sind seit 2016 ein Paar. Gut zwei Jahre später gaben sich die Schauspielerin und der Royal dann bei ihrer pompösen Hochzeit in London das Jawort und bekamen später zwei gemeinsame Kinder. Mittlerweile haben sie dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und leben in Kalifornien. Doch wie hat die Liebesgeschichte eigentlich angefangen? Nun sprachen Harry und Meghan über ihr erstes Date!

In ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" auf Netflix ließ das Ehepaar ihre ersten Begegnungen miteinander Revue passieren. Sie haben sich 2016 über eine gemeinsame Bekanntschaft kennengelernt und zunächst per Textnachricht gechattet. Wenig später verabredeten sie sich für ein erstes Treffen in London – doch die Suits-Darstellerin musste warten! "Wir trafen uns in der Dean Street Nummer 76. Du warst zu spät und ich konnte das nicht verstehen! Dann schrieb er mir: 'Ich stecke im Stau. Tut mir so leid'", berichtete Meghan. Sie habe daraufhin schon damit abgeschlossen und dachte, er wäre ein Typ mit großem Ego.

Doch der Prinz hatte tatsächlich im Stau gesteckt. "Ich geriet in Panik und schwitzte", gab er ehrlich zu. Als Meghan dann sah, dass er sich wirklich abgehetzt hatte, verzieh sie ihm und sie hatten ein tolles Date. "Er war einfach so witzig. So erfrischend witzig. Wir waren wie Kinder", schwärmte Meghan. Danach trafen sie sich wenig später direkt noch einmal.

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

