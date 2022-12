Skandal-Doku: Das erwartet euch morgen bei "Harry & Meghan"

Schon morgen geht die langerwartete Doku-Serie von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) bei Netflix an den Start! Nachdem der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau der britischen Königsfamilie Anfang 2020 den Rücken kehrten und in die USA auswanderten, packten sie bereits das eine oder andere Mal über das Leben im Palast aus. Doch ihr neuestes Projekt könnte die bisherigen Enthüllungen sogar noch toppen: Das erwartet euch ab morgen in den Folgen der Skandal-Doku "Harry & Meghan"!

Der ersten drei Folgen der insgesamt sechsteiligen Miniserie namens "Harry & Meghan" sind laut Netflix in Deutschland ab morgen, den 8. Dezember um 9:00 Uhr auf der Streamingplattform abrufbar. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex schildern in dieser beispiellosen, eindringlichen Dokureihe die andere Seite ihrer presseträchtigen Liebesgeschichte", heißt es zudem. Besonders brisant: In den Episoden werden Interviews mit Freunden und Familienmitgliedern gezeigt, "von denen einige noch nie zuvor öffentlich über ihre Erfahrungen gesprochen haben".

Bereits in den ersten Trailern war zu sehen, dass Harry und Meghan wieder ordentlich gegen das britische Königshaus austeilen. "Es ist ein schmutziges Spiel", betonte der Bruder von Prinz William (40) beispielsweise und machte seiner Familie damit Vorwürfe. Ab morgen bekommen die Fans dann die ersten drei Episoden in voller Länge zu sehen. Die weiteren drei Folgen sollen eine Woche später, am 15. Dezember veröffentlicht werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Verleihung des Ripple-of-Hope-Awards

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2022

