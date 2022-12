Sam Dylan froh: Promi-BB-Fans haben ihn anders kennengelernt

Sam Dylan (31) ist froh, eine neue Seite von sich gezeigt zu haben! In den vergangenen zweieinhalb Wochen sind verschiedene deutsche Sternchen in den berühmten Promi-Container gezogen. So auch der einstige Prince Charming-Star, der in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel den dritten Platz belegte. Doch wie geht es dem deutschen Reality-TV-Star nach seinem Auszug? Promiflash hat mit Sam über seine Zeit im Container gesprochen.

Sam musste das Promi-Haus als dritter Sieger verlassen. Doch nach seinem Auszug kann der 31-Jährige aufatmen – immerhin sei er total froh, dass die Zuschauer im Rahmen des Formats eine neue Seite von ihm kennenlernen konnten. "Einige waren ein bisschen enttäuscht von mir, weil sie nicht die große Sam-Dylan-Show bekommen haben. Ich finde es aber gut, dass die Leute mich auch mal anders kennengelernt haben. Ich kann auch mal zuhören, einfühlsam sein und ein echter Freund sein", erklärte er sich im Promiflash-Interview.

"Wenn mich jemand blöd anmacht, dann mache ich ihn auch blöd an, aber die mochten mich alle und ich mochte teilweise auch alle", erinnerte sich Sam gegenüber Promiflash an die vergangenen Tage mit den anderen TV-Insassen und fügte hinzu, von vornherein so gar keine Lust auf Zoff gehabt zu haben. "Ich dachte auch zwischendurch, wer hat sich den Cast hier ausgesucht, wer soll sich hier die Köpfe einschlagen?", schloss Sam ab.

Sat.1 Sam Dylan bei "Promi Big Brother"

Thomas Burg / ActionPress Sam Dylan in der Dschungelshow

privat Sam Dylan bei der "Ambulance"-Premiere in Berlin

