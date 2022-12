Samt Kopfbedeckung: König Charles III. besucht Gebetstempel

König Charles III. (74) überrascht mit einem besonderen Look! Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) steht der Sohn der einstigen Monarchin an der Spitze Großbritanniens. Auch wenn er als neues Staatsoberhaupt noch nicht offiziell gekrönt wurde, kommt der Royal bereits all seinen Pflichten als König nach. Neben offiziellen Staatsempfängen und pompösen Veranstaltungen bedeutet das auch, viele Wohltätigkeitseinrichtungen des Landes zu besuchen. Bei seinem Trip nach Luton wurde der König nun in einem für ihn ungewöhnlichen Outfit abgelichtet!

Bei einem Besuch nach Bedfordshire machte Charles am Dienstag Halt in Luton und besuchte unter anderem das Rathaus der Stadt. Auch ein Stop in dem neu eingerichteten Guru-Nanak-Gurdwara-Tempel stand auf dem Programm des 74-Jährigen. Dieser bietet Unterricht für alle Mitglieder der Sikh-Religion und stellt freiwillige soziale Dienste für alle Menschen der Gemeinde bereit. Nachdem Charles mit einer beeindruckenden Zeremonie begrüßt wurde, begeisterte er selbst in dem traditionellen Gewand. Seinen Respekt drückte er nämlich mit ein weiß-grau-karierten Turban und einem traditionellen Meditationsschal um die Schultern aus.

Während seines Luton-Trips, schien es dem König ganz prächtig zu gehen – von dem Drama um die bevorstehende Netflix-Serie von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) war nichts zu spüren. Wie The Mirror berichtete, soll sich das britische Staatsoberhaupt jedoch trotzdem so manche Sorgen gemacht haben. Gemeinsam mit seinem älteren Sohn Prinz William (40) soll Charles nämlich bereits geplant haben, wie die Familie gegen die möglicherweise aufkommenden Beschuldigungen des Paares angehen wolle.

ActionPress König Charles III. in Luton, Dezember 2022

Chris Jackson/PA Photos König Charles III. beim Besuch des Guru-Nanak-Gurdwara-Tempels im Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

