König Charles' Krone wird schon für die Krönung vorbereitet

Die Vorbereitungen für König Charles' (74) Krönung sind in vollem Gange. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wurde ihr ältester Sohn beinahe unverzüglich zum neuen König von Großbritannien ernannt. Doch die offizielle Krönung wird aus Respekt vor der verstorbenen Monarchin erst ein Jahr später stattfinden. Nun sind es nur noch wenige Monate bis zur Zeremonie und die Vorbereitungen haben begonnen: Die Krone für Charles' Krönung hat den Tower of London bereits verlassen.

Wie unter anderem People berichtete, gab ein Sprecher des Palastes am Samstag bekannt, dass die Krone für Charles' Krönungszeremonie das Museum mittlerweile verlassen hat, um für den großen Tag präpariert zu werden. Demnach soll das wertvolle Stück noch "einigen Modifizierungen" unterzogen werden, bevor es für seinen großen Auftritt in etwa fünf Monaten bereit ist. Charles wird mit der St.-Edwards-Krone gekrönt, die zu den Kronjuwelen gehört und normalerweise für Besucher im Tower of London ausgestellt wird.

Charles' Krönung wurde auf den 6. Mai 2023 gelegt. Das Datum wurde bewusst gewählt, weil kurz danach die Staatseröffnung des Parlaments stattfinden wird. Dennoch ist es ein besonderer Tag, denn zum einen ist es der Geburtstag von Charles' Enkel Archie Harrison (3) und zum anderen fand 2006 an diesem Tag die Hochzeit der Tochter seiner Frau Camilla (75) statt.

Anzeige

Getty Images Die St.-Edwards-Krone

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Charles, der britische Thronfolger

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in Cornwall, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de