Vor Liebes-Outing: Harry und Meghan feierten wilde Party

Was tut man als Letztes, wenn man weiß, dass sich das Leben danach für immer verändern wird? Heute brachte der Streamingdienst Netflix die Dokumentation der britischen Royal-Aussteiger Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) heraus. In der geben die USA-Auswanderer unter anderem ganz private Einblicke in ihre Liebesbeziehung. Harry und Meghan verrieten jetzt, dass sie in ihrer letzten Nacht vor dem Liebes-Outing wild gefeiert haben!

In ihrer Doku "Harry & Meghan" plauderten sie aus, dass Harry am 29. Oktober 2016 einen Anruf von seinem Privatsekretär erhalten habe, der ihm mitteilte, dass die Boulevard-Zeitungen von seiner Beziehung zu Meghan wüssten. Deshalb seien die heimlich Liebenden am selben Abend noch auf eine Halloween-Party gegangen, wo sie sich komplett verkleideten. Die ehemalige Schauspielerin erinnerte sich: "Wir dachten: 'Das könnte unsere letzte Chance sein, draußen in der Welt Spaß zu haben.'" Darum haben sie es Harry zufolge "noch mal richtig krachen" lassen.

Tatsächlich ist ihre Liebesbeziehung einen Tag später geoutet worden. "Der nächste Morgen war heftig. Ich sagte: 'Okay. Na dann tu ich so, als wären wir im Busch'", erinnerte sich Meghan an einen Satz, den sie zu ihrem Schatz gesagt habe. Denn in der Presse wurde eine Kritik an Meghans Hautfarbe geäußert, da sie als unüblich für ein Mitglied der royalen Familie angesehen wurde. Sie habe darauf vertraut, dass sie die rassistischen Beleidigungen gemeinsam mit Harry durchsteht.

Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

