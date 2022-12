Date? Christina Dimitriou trifft sich mit Verführer Flocke!

Läuft da etwa was zwischen Christina Dimitriou (30) und Flocke? Die Ex on the Beach- Bekanntheit stellt sich aktuell mit ihrem Freund Aleksandar Petrovic (31) der Herausforderung Temptation Island V.I.P.. Ihr Liebster scheint sich dort gerade in die Verführerin Vanessa Nwattu zu verlieben. Die 30-Jährige hingegen hat sich auf keinen Mann in der Frauen-Villa eingeschossen, versteht sich aber sehr gut mit Flocke. Jetzt trafen sich die beiden offenbar in Griechenland.

Die Reality-TV-Bekanntheit, die gebürtig aus Griechenland stammt, verbringt momentan den Großteil ihrer Zeit dort. Wie es scheint, traf sie sich jetzt mit Flocke in ihrer Heimat. Der Berliner teilt in seiner Instagram-Story ein Foto, das wohl in einem Restaurant in Athen aufgenommen wurde und schreibt inklusive Herzemojis: "Warten auf Christina Dimitriou."

In der Show legt der 23-Jährige seinen Fokus eigentlich auf die vergebene Sandra Sicora (30). Die beiden flirteten heftig miteinander und erlaubten sich sogar eine enge Kuschelei. Die Freundin von Tommy Pedroni behauptete allerdings, dass die körperliche Nähe eher freundschaftlich war.

