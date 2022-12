Helene Fischer ehrlich: Sie stand kurz vor einem Burn-out!

Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Helene Fischer (38) könnte eigentlich nicht glücklicher sein. Seit Ende 2018 ist sie mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel liiert. Mit dem hat sie schon die eine oder andere Bühnenshow hingelegt. Auch ist das Paar vergangenes Jahr Eltern einer Tochter geworden. Doch nun gab die Musikerin ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben. Helene verriet: Sie stand kurz vor einem Burn-out!

Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF erzählte die "Herzbeben"-Interpretin, dass sie 2019 ein schlimmes Jahr erlebt habe. "Ich habe immer schon sehr, sehr gerne gearbeitet [...] und irgendwann merkt man, glaube ich, gar nicht mehr, dass man in einem Tunnel ist", erinnerte sich die Blondine zurück und weiß aus heutiger Sicht: "Ich war wahrscheinlich kurz [vor einem Burn-out]." Die 38-Jährige habe sich total "leer" gefühlt.

Nach der Erkenntnis habe Helene dann eine Pause eingelegt. "Wenn man als Künstler keine Emotionen mehr so richtig empfindet, wenn man alles nur noch als anstrengend empfindet, muss man ehrlich zu sich sein und auf die Bremse treten", sprach sie Klartext. Ihr sei die Corona-Pandemie deshalb sehr gelegen gekommen, weil sowieso die meisten ihrer Termine ausgefallen seien. Nach ihrer Erholungspause will sie im kommenden Jahr aber nun wieder richtig durchstarten. In Deutschland und den Nachbarländern stehen 70 Konzerte an!

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2017

Universal / SAT.1 / Sandra Ludewig Helene Fischer bei ihrem "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch"-Auftritt

Getty Images Helene Fische im August 2022

