Herzogin Meghan schwärmt von erstem royalen Weihnachtsfest

Herzogin Meghan (41) genoss das erste Weihnachten mit Prinz Harrys (38) Familie! Die US-Amerikanerin hatte den Sohn von König Charles (74) 2018 geheiratet, bevor die beiden etwa zwei Jahre später der britischen Monarchie den Rücken kehrten. Die Suits-Darstellerin war größtenteils mit ihrer alleinerziehenden Mutter in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Das erste Familienfest mit ihrer pompösen Schwiegerfamilie lief offenbar trotzdem sehr gut.

In der Doku "Harry & Meghan" erzählt die 41-Jährige: "Ich erinnere mich lebhaft an das erste Weihnachten in Sandringham. Am Telefon fragte meine Mum: 'Wie läuft es?' Und ich sagte: 'Oh mein Gott, es ist fantastisch.' Das ist die Großfamilie, die ich immer wollte." Die zweifache Mutter hatte beim Abendessen offenbar neben Harrys Großvater Prinz Philip (✝99) gesessen und dem Ehemann der Queen (✝96) allerlei erzählt. Ihr Gatte meinte danach aber wohl: "Das war sein schlechtes Ohr, er hat nichts gehört." Meghan nahm es nicht zu ernst und erwiderte: "Egal, ich fand, es lief gut."

Ein solches Familienfest war für Meghan, die als Scheidungskind aufgewachsen ist, wohl neu. Sie enthüllt in der Netflix-Produktion auch, dass es sie traurig gemacht habe, damals zwischen zwei Haushalten hin und her pendeln zu müssen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2022

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Herzogin Meghan in Toronto im September 2012

