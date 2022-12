So schwer war Herzogin Meghans Jugend als Scheidungskind

Zwischen den Fronten zu stehen ist gewiss nicht leicht. Herzogin Meghan (41) war am 4. August 1981 in eine Patchworkfamilie geboren worden. Die beiden Kinder ihres Vaters Thomas Markle waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits beinahe erwachsen. Im Alter von sechs Jahren hatten sich die Eltern der ehemaligen Schauspielerin scheiden lassen. Daraufhin pendelte sie zwischen den beiden Haushalten hin und her. Wie schwer das für Meghan war, hielt sie damals in einem Gedicht fest.

In der neuen Dokumentation der Suits-Darstellerin und ihres Ehemannes Prinz Harry (38) "Harry & Meghan" liest sie ein Gedicht vor, dass sie in ihrer Jugend geschrieben hatte. "Zwei Häuser, zwei Heimaten", sind die ersten Worte. "Zwei Orte, an denen ich wohne. Ziehe von hier nach dort, von Montag bis Freitag", heißt es da. Dieser Umstand habe die 41-Jährige traurig gemacht. Denn sie habe sich einsam gefühlt und sich einen Vater mit einer "liebenden Ehefrau" gewünscht.

Prinz Harry kann nachfühlen, wie es für seine Ehefrau gewesen sein muss. Auch seine Eltern hatten sich getrennt, bevor seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) 1997 verstarb. Er versteht das Problem von Scheidungskindern, "von einem Platz zum anderen gezerrt zu werden oder wenn deine Eltern in Konkurrenz zueinanderstehen". Die haben seiner Meinung nach alle etwas gemeinsam, egal welchen Hintergrund sie haben.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

