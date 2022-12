Hochschwanger: Wann kommt Nathalia Goncalves Mirandas Sohn?

Ist es bei Nathalia Goncalves Miranda (29) bald so weit? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin bereitet sich momentan auf ein neues Kapitel in ihrem Leben vor: Die Influencerin und ihr Partner bekommen ihr erstes gemeinsames Baby – inzwischen hat die Beauty auch schon den Großteil ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht. Wird Nathalias Baby vielleicht schon in den kommenden Tagen das Licht der Welt erblicken?

Ein Fan wollte in einer Fragerunde auf Instagram wissen, ob Nathalia schon ein Gefühl hat, wann es losgeht – das verneinte die werdende Mama aber. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich aktuell keine Ahnung, weil es mir sehr gut geht [...] Ich habe jetzt keine Schmerzen, wo ich sage, oh krass, es fühlt sich anders an, ich glaube, dass er sich so langsam auf den Weg macht", erzählte sie und fügte hinzu: "Ich habe es jetzt auch nicht im Gefühl, wann er kommen könnte, man sagt ja, dass viele Mütter das haben, das ist bei mir bis jetzt aber nicht so."

Wenn es dann aber endlich so weit ist, wird Nathalia die Geburt ihres kleinen Sohnes nicht alleine durchstehen müssen – ihr Partner wird nämlich auch dabei sein und die Mutter seines Kindes unterstützen, verriet die Influencerin anschließend.

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im September 2022

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda mit ihrem Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de