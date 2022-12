Mario Götze macht Ann-Kathrin eine süße Liebeserklärung

Trotz der Niederlage in Katar kann Mario Götze (30) darauf zählen, von seinen Liebsten getröstet zu werden. Denn seine Frau Ann-Kathrin (33) und ihr gemeinsamer Sohn Rome (2) kamen mit dem Fußballstar zum Veranstaltungsort der diesjährigen Weltmeisterschaft. Am Ende reichte es in der Gruppenphase jedoch nicht für ein Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft. Ann-Kathrin bekommt zu ihrem Geburtstag jetzt eine süße Liebeserklärung von Mario!

"Alles Gute nachträglich zum Geburtstag", gratuliert der Fußballstar seiner Liebsten auf Instagram. "Danke, dass du mein Fels, meine Frau und die beste Mutter für Romi bist. Ich bin stolz auf dich!", fügt Mario noch herzerwärmend hinzu. Dazu teilt er ein Bild von Ann-Kathrin, die vor dem Stadion mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm posiert. Beide tragen schwarz-weiße Trikots, wobei das des 2-Jährigen mit seinem Spitznamen "Romi" personalisiert ist.

Wie glücklich Mario darüber ist, dass Rome ihm zugesehen hat, teilte der Nationalspieler ebenfalls mit seinen Fans. "Vor den Augen meines Sohnes bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, macht mich sehr stolz und ist eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde", freute sich der Kicker trotz des frühen Aus.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, ihr Sohn Rome und Mario Götze an Weihnachten 2021

Instagram / mariogotze Ann Kathrin Götze und Rome Götze

Instagram / annkathringoetze Mario und Ann-Kathrin Götze mit Sohn Rome

