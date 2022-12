Prinz Harry und Meghan veröffentlichen neues Statement

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) bitten um Richtigstellung. Am 8. Januar 2020 hatten die beiden Royals verkündet, dass sie sich aus dem Königshaus zurückziehen und ihre damit verbundenen Ämter niederlegen werden. Nach ihrem Austritt zog sich das Ehepaar jedoch nicht komplett aus der Öffentlichkeit zurück – was für heftige Kritik sorgte. Jetzt teilten Harry und Meghan diesbezüglich ein neues Statement.

Eine Sprecherin der beiden stellte gegenüber The New York Times klar: "In ihrer Rücktrittserklärung wird die Privatsphäre nicht erwähnt und sie bekräftigen, dass sie ihre Rollen und öffentlichen Aufgaben weiterhin wahrnehmen wollen." Daher sollen Harry und Meghan das Thema auch in ihrer Dokumentation ansprechen wollen, wie Ashley Hansen verriet: "Sie haben sich dazu entschieden, ihre Geschichte zu ihren Bedingungen erzählen und doch haben die Boulevardmedien ein völlig unwahres Narrativ geschaffen, das die Presseberichterstattung und die öffentliche Meinung durchdringt. Die Fakten liegen direkt vor ihnen."

In der sechsteiligen Miniserie namens "Harry & Meghan" können sich die Zuschauer laut Netflix auf einiges gefasst machen: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex schildern in dieser beispiellosen, eindringlichen Dokureihe die andere Seite ihrer presseträchtigen Liebesgeschichte." Zudem werden Interviews mit Freunden und Familienmitgliedern gezeigt, "von denen einige noch nie zuvor öffentlich über ihre Erfahrungen gesprochen haben".

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Düsseldorf, September 2022

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Manchester, September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Freedom Gala in New York im November 2021

