"Hatte Angst": Medien zerstörten Prinz Harrys Beziehungen

Prinz Harry (38) hatte unter dem Druck der Öffentlichkeit zu leiden! Seit 2018 ist er mit Herzogin Meghan (41) verheiratet. Davor machte das Datingleben des Junggesellen allerdings immer wieder Schlagzeilen – er galt als Party-Prinz und hatte diverse Beziehungen, die in der Presse ausführlich thematisiert wurden. Für den Sohn von König Charles (74) war das keine leichte Situation: Harrys Beziehungen zerbrachen wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit!

"Ich dachte, wie kann ich je eine Frau finden, die bereit und in der Lage dazu ist, all das zu ertragen, was damit einhergeht, mit mir zusammen zu sein? Jede Beziehung, die ich hatte, wurde innerhalb weniger Wochen oder Monate in den Medien breitgetreten", berichtet er in seiner Doku "Harry & Meghan". Die Familien seiner jeweiligen Freundinnen seien belästigt worden, ihr Leben völlig verändert worden: "Irgendwann sagten sie alle: Moment mal, ich weiß nicht, ob ich das will!"

Deshalb habe Harry auch bei der Beziehung zu Meghan große Bedenken gehabt. "Als ich Meghan kennenlernte, hatte ich Angst, dass die Medien sie vertreiben würden, wie sie schon so viele andere Menschen aus meinem Leben getrieben hatten", gestand er. Deshalb hielt der Prinz die Liebe zu der Schauspielerin, die wegen der Entfernung zueinander größtenteils auf digitalem Wege stattfand, so lange wie möglich geheim.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2022

Getty Images Prinz Harry, März 2012

Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im Jahr 2009

