Stimme beeinträchtigt: Céline Dion hat unheilbare Krankheit!

Große Sorge um Céline Dion (54)! Seit Anfang des Jahres kämpft die Gesangslegende mit ihrer Gesundheit. Wegen ständiger schmerzhafter Muskelkrämpfe musste sie sogar schon Konzerte absagen. Tatsächlich konnten ihre Ärzte auch herausfinden, was der Sängerin fehlt. Jetzt ist sie bereit, ihre Diagnose mit dem Rest der Welt zu teilen: Céline leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Funktionsstörung, die man nicht heilen kann – und die immer weiter fortschreitet. In einem emotionalen Instagram-Video erklärt die 54-Jährige, wie sich die Krankheit bei ihr äußert.

