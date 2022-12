Beef? "Temptation Island V.I.P."-Aleks und Flocke sind cool

Zwischen den beiden fließt offenbar kein böses Blut mehr! Die aktuelle Staffel von Temptation Island V.I.P. sorgt derzeit für mächtig Aufsehen: So hat sich Aleksandar Petrovic (31) in die Verführerin Vanessa Nwattu verguckt. Seine Freundin Christina Dimitriou (30) fand das alles andere als toll, konnte aber auf Unterstützung in der Mädelsvilla bauen. Auch der Verführer Flocke teilte gegen ihn aus und leistete der Influencerin Beistand. Doch jetzt nach der Show verstehen sich Aleks und Flocke offenbar super!

In seiner Instagram-Story teilte Flocke seinen Fans mit, dass er den Kontakt zu Aleks gesucht habe, um die Unstimmigkeiten zwischen ihnen aus der Welt zu schaffen. "Ich stehe nicht hinter Aleks' Aktionen bei 'Temptation Island V.I.P.', aber ich bin nur ein Verführer und muss mich zurückhalten", erklärte er diese Entscheidung. Gemeinsame Freunde haben die Vermittlung offenbar übernommen: "Aleks und ich haben telefoniert und alles wie Erwachsene geklärt. Wir sind alle erwachsen und können miteinander reden", verkündete er.

Ob Flocke auch schon mit Tommy Pedroni geredet hat? Immerhin kam er der Freundin des Franzosen gefährlich nahe: Sandra Sicora (30) und er kuschelten bereits auf der Couch. Dabei habe Flocke schon gemerkt, dass die Reality-TV-Bekanntheit ihn ziemlich gut findet: "Manche Dinge müssen nicht ausgesprochen werden, da Blicke und Gesten aussagekräftig genug sind", verriet er Promiflash.

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Flocke und Christina Dimitriou im Club, Oktober 2022

Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de