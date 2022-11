Mit Flocke im Club: Wollte Christina Dimitriou Aleks ärgern?

Was steckte hinter dieser Aktion von Christina Dimitriou (30)? Die Reality-TV-Bekanntheit stellt bei Temptation Island V.I.P. gerade ihre Beziehung mit Aleksandar Petrovic (31) auf die Probe – mit wenig Erfolg: Der Beau hat sich offenbar mächtig in Verführerin Vanessa Nwattu verguckt. Viele Zuschauer sind überzeugt, dass Aleks und Christina sich nach dem TV-Experiment getrennt haben. Tatsächlich wurde sie nach den Dreharbeiten mit Verführer Flocke vertraut in einem Club gesehen. Wollte Christina auf die Art nur Aleks provozieren?

Promiflash hat mal bei der 30-Jährigen nachgefragt! "Ich habe nur gefeiert und mich super mit den Jungs verstanden. Ich habe so nicht gedacht, ich begebe mich nicht auf dieses Niveau herunter", stellte Christina klar. Aber Flocke hatte das Gefühl, die Beauty würde sich mächtig an ihn ranmachen! "Ich musste lachen, als ich das gesehen habe", betonte die Influencerin. "Sobald Flocke ein bisschen was intus hat, erzählt er viel, wenn der Tag lang ist..."

Wie Flocke wohl darauf kommt? Vielleicht hat es etwas mit dem neckischen Biss zu tun, den Christina ihm verpasst haben soll! "Ich hatte Bock, ihn in den Hals zu beißen, weil er manchmal frech war mit seinen Sprüchen", erklärte sie die Aktion lachend. Was sagt ihr: Hatte Christina bei all dem wirklich keine Hintergedanken? Stimmt ab!

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Flocke und Christina Dimitriou im Club, Oktober 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Anzeige

Glaubt ihr Christina, dass sie nur Spaß haben und sich nicht an Aleks rächen wollte? Ja – sie tickt nicht so! Nein, das kann ich ihr nicht glauben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de