Brittney Griner ist frei: Joe Exotic findet es nicht fair!

Joe Exotic (59) kämpft für seine Freiheit! Der ehemalige Betreiber eines Privatzoos, der durch die Dokumentarserie "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere" bekannt wurde, verbüßt seit 2019 eine Freiheitsstrafe von 22 Jahren. Er wurde unter anderem wegen Erteilung eines Auftrages zum Mord an der Tierrechtsaktivistin Carole Baskin (61) verurteilt. Kürzlich kehrte Basketballerin Brittney Griner (32) nach einem Gefangenenaustausch zurück in die USA. Das findet Joe nicht fair!

Brittney saß wegen des Besitzes von Cannabis in einem russischen Gefängnis und und kehrte am vergangenen Freitag in die USA zurück, weil sie gegen den russischen Waffenhändler Viktor Bout, der jahrelang in einem US-Gefängnis saß, eingetauscht worden ist. Laut TMZ kritisierte Joe jetzt diesen Deal zwischen Russland und den USA. Der Gefangenenaustausch sei "ein Schlag ins Gesicht für alle Amerikaner, die zu Unrecht in amerikanischen Gefängnissen inhaftiert sind – mich eingeschlossen", erklärte der 59-Jährige.

Außerdem könne er nicht fassen, dass die USA mit Viktor Bout "einen gefährlichen Mann" freiließ, damit Brittney wieder nach Hause käme. Joe ist sich nach wie vor keiner Schuld bewusst. 2020 versuchte er vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) Hilfe zu bekommen, ihn aus dem Gefängnis zu holen oder seine Haftstrafe zu verkürzen. Trump ging damals nicht auf die Bitte des Serienstars ein.

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

Getty Images Brittney Griner wird abgeführt

