FitnessOskar und Mandy verabschieden sich von ihrem Baby Rio

Sie können ihren Schmerz kaum in Worte fassen! Am Freitag schockierte Fitness-Influencer FitnessOskar seine Fans mit einer tieftraurigen Nachricht: Sein Sohn Rio hat den Kampf gegen seine Autoimmunkrankheit verloren. Seitdem sind der Netz-Star und seine Partnerin Mandy wie in einer Schockstarre. Doch nun berühren sie noch einmal ihre Follower: Im Netz widmen Oskar und Mandy ihrem Sohn liebevolle Worte, die unter die Haut gehen!

"Dürfen wir vorstellen, der größte Kämpfer aller Zeiten! Rio wurde am 19.07.2022, um 23:44 Uhr geboren – wir waren 143 Tage im Krankenhaus. Am 09.12.2022 um 19:14 Uhr hat sein Herzchen aufgehört zu schlagen. Ruhe in Frieden", beginnt der bewegende Post des Paares. Doch auch danken die zwei von Herzen. "Danke an alle, die an Rio geglaubt haben und danke an alle, die uns beistehen, diese Zeit auch nur ansatzweise zu überstehen", kommentiert das Paar weiter.

Bis jetzt wisse das Paar nicht, warum ihr kleiner Mann von ihnen gehen musste. Eine Autopsie solle das demnächst klären. "Das, was passiert ist, kann sich niemand hier erklären", schilderten Oskar und Mandy gestern in ihrem Statement und fügten hinzu: "Rio wird immer da sein und auf jeden von uns von da oben aufpassen."

