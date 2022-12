Laura Maria Rypa klärt auf: Deshalb ist sie im Krankenhaus

Laura Maria Rypa (26) klärt endlich auf, weswegen sie im Krankenhaus ist. Die Influencerin erwartet derzeit mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) ihr erstes Kind. Doch der Sänger versetzte die Fans heute in große Sorge: Die Influencerin musste ins Krankenhaus. Bislang erklärte das Paar noch nicht, was passiert war, doch nun meldete sich Laura Maria endlich im Netz: Sie hat einen verkürzten Gebärmutterhals.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 26-Jährige persönlich an ihre Follower. "Dem Kleinen geht es gut, mir geht es so weit ganz gut", gab sie als erstes Entwarnung. Sie sei bei einer Routineuntersuchung bei ihrer Frauenärztin gewesen, als diese eine Gebärmutterhalsverkürzung festgestellt habe. "Es schwankt immer zwischen 1,6 und 2,4 Zentimeter und normalerweise liegt der Wert bei 3,5. Bei einer Gebärmutterhalsverkürzung ist es halt so: Je nachdem wie kurz der Gebärmutterhals ist, steigt natürlich das Risiko für eine Frühgeburt und das wäre bei mir viel zu früh", erklärte Laura die Gefahren. Sie habe deswegen auch schon verfrüht Wehen bekommen.

Im Krankenhaus hat die Beauty jedoch gute Behandlung, um eine mögliche Frühgeburt zu verhindern: Sie habe eine Cortisonspritze für die Lungenreife des Kleinen bekommen. "Das Ganze kriege ich dann noch mal in 24 Stunden und dann habe ich noch Medikamente gegen die Wehen bekommen, damit sich das Ganze beruhigt", führte sie aus. Sie sei allerdings hoffnungsvoll, dass sich die Lage entspannt und "dass der Kleine noch so lange es geht drinnen bleibt."

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Oktober 2022

Laura Maria Rypa im November 2022

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

