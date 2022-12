Liebes-Aus für "Prominent getrennt"? Kate Merlan wehrt sich

Trennten sich Kate Merlan (35) und ihr Ex Jakub (27) etwa nur für eine TV-Show? Darüber spekulieren zumindest einige Follower der Influencerin. Im September gaben die Reality-TV-Bekanntheit und der Fußballer ihre Trennung bekannt. Seitdem herrschte zwischen den zweien überwiegend Funkstille. Bei Prominent getrennt trafen die beiden dann jedoch wieder aufeinander – war das etwa beabsichtigt? Kate verneinte das jetzt entschieden!

Ein Follower fragte in einer Fragerunde auf Instagram, ob Kate und Jakub sich extra getrennt haben, um bei 'Prominent getrennt' mitzumachen. Von dieser These hielt die Influencerin aber gar nichts: "Was für ein Bullshit. Das kann nicht euer Ernst sein", antwortete die fassungslose 35-Jährige.

Ob die beiden ihrer Ehe durch die Show womöglich noch mal eine zweite Chance geben werden? Erst vor wenigen Monaten hatte Kate eigentlich erklärt, dass ein Comeback nicht realistisch sei. "Aktuell nicht, ich weiß es nicht. Wir haben gerade nur selten Kontakt. Es ist alles nicht so einfach", hatte sie damals erzählt.

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Sternchen

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

