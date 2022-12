Mit 15: Tod ihres Vaters veränderte Charlize Therons Leben

Charlize Theron (47) musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Schauspielerin kann bisher auf eine glänzende Karriere zurückblicken: Die Oscar-Preisträgerin war in Filmen wie "Snow White and the Huntsman", Fast & Furious und "Atomic Blonde" zu sehen. Trotz ihrer vielen Erfolge hat auch sie ihr Kreuz zu tragen – so musste die gebürtige Südafrikanerin in ihrer Vergangenheit einiges durchmachen: Charlize erzählte nun von einem tragischen und gleichzeitig lebensverändernden Moment.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter thematisierte die Schauspielerin den Tod ihres Vaters: Als sie gerade einmal 15 Jahre alt war, hatte ihre Mutter aus Selbstschutz ihren Mann getötet. "Eine Sache, die mir die frühe Tragödie gebracht hat, ist die Erkenntnis, dass man nicht ewig Zeit hat. Das hat man einfach nicht", erklärte die Schauspielerin nun. Das habe ihr dabei geholfen, damit anzufangen, das Leben zu genießen. Auch ihre Kinder August und Jackson helfen ihr dabei.

Für Charlize sind ihre beiden Kids ihr Ein und Alles. "Ich liebe es, mehr Mutter zu sein als Schauspielerin oder Produzentin. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde", gab die 47-Jährige zu. Wenn sie sich zwischen ihrer Arbeit und ihrer Familie entscheiden müsse, würde sie sich ganz klar für ihre Kinder entscheiden.

Charlize Theron, Schauspielerin

Charlize Theron im Dezember 2022

Charlize Theron mit ihren Töchtern Jackson und August im September 2020

