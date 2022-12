Nase operiert? Victoria Beckham reagiert auf die Gerüchte

Hat Victoria Beckham (48) an ihrem Näschen was machen lassen? Dass die Frau von David Beckham (47) sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt, ist kein Geheimnis. Die Britin arbeitet als Designerin, hat eine Kosmetiklinie, spricht über ihre Ernährung und macht viel Sport. Außerdem ließ sich die 48-Jährige schon einige Male die Brüste operieren. Doch hat sie jemals auch an ihrer Nase herumschnippeln lassen? Jetzt reagierte Victoria auf das Gerücht!

In einem YouTube-Video beteuerte Victoria im Gespräch mit der Visagistin Charlotte Tilbury (49), dass sie sich niemals einer Nasenoperation unterzogen habe. Seit Jahren werde sie mit Gerüchten konfrontiert, dass sich ihr Riechorgan verändert habe. Dass ihre Nase heute etwas anders aussieht als früher, erreiche sie mithilfe der Make-up-Methode Contouring, bei der der Effekt von Licht und Schatten imitiert wird.

In der Vergangenheit sprach Victoria jedoch ganz offen darüber, dass sie sich ihre Brüste machen ließ. Die Implantate hat sich die Sängerin inzwischen jedoch wieder rausnehmen lassen. Für die britische Vogue verfasste Victoria einst einen Brief an ihr 18-jähriges Ich. In dem heißt es, dass sie die OP damals nur aus einem geringen Selbstwertgefühl habe durchführen lassen. "Feier einfach, was du hast", ermutigt sie ihr jüngeres Ich.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Emma Bunton und Mel C.

Getty Images Victoria Beckham, 2007

Getty Images Victoria Beckham, 2007

