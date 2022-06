Endlich machen sie kein Geheimnis mehr daraus! Schon seit rund einem Jahr kommen immer wieder Gerüchte auf, dass P. Diddy (52) und Yung Miami sich daten. Die beiden Rapper selbst haben sich dazu aber bisher nie geäußert. Jetzt ist klar: An den Spekulationen war all die Zeit über tatsächlich etwas dran. Denn der gebürtige New Yorker bestätigte jetzt: Ja, er und seine Musikkollegin stehen sich tatsächlich ziemlich nahe.

In ihrem Podcast "Caresha Please" begrüßte Yung Miami, deren bürgerlicher Name Caresha Romeka Brownlee lautet, den 52-Jährigen als Gast und entlockte ihm die Info über ihr gemeinsames Liebesleben quasi selbst. Nachdem P. Diddy die Frage nach seinem Beziehungsstatus noch relativ vage mit "Ich bin Single, aber ich date" beantwortet hatte, wollte die 28-Jährige mehr Details. Der Musikproduzent packte schließlich aus: "Wir beide daten. Wir gehen auf Dates – wir sind Freunde. Wir besuchen exotische Locations. Wir haben eine gute Zeit."

Obwohl es die beiden scheinbar langsam angehen lassen wollen und sich "nur" näher kennenlernen, kam der Hip-Hop-Star kaum aus dem Schwärmen heraus. "Du bist eine der ehrlichsten Personen, die ich je getroffen habe. Du bist authentisch. Du bist eine großartige Mutter und eine tolle Freundin", betonte P. Diddy.

Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige

Getty Images Rapperin Yung Miami

Anzeige

Getty Images P. Diddy im Mai 2018 in Studio City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de