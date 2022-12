Stephen Curry freut sich über Brittney Griners Freilassung

Stephen Curry (34) freut sich für seine Basketball-Kollegin. Brittney Griner (32) wurde im Februar dieses Jahres am Moskauer Flughafen verhaftet, da sie Cannabis bei sich hatte. Anschließend wurde sie von einem russischen Gericht zu neun Jahren Haft verurteilt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Sportlerin freigelassen wird, da sich Russland auf einen Gefangenenaustausch eingelassen haben soll. Anlässlich dieser überraschenden Neuigkeiten meldete sich Stephen zu Wort.

Wie Bossip berichtete, wurde der NBA-Star mit dem Sports Illustrated's Sportsperson of the Year Award ausgezeichnet. Nachdem er die Auszeichnung entgegengenommen hatte, richtete er folgende Worte über Brittney an das Publikum: "Wir sind froh, dass sie zu Hause ist, wir sind froh, dass sie wieder mit ihrer Familie vereint ist." Zudem wandte sich Stephen an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika: "Ich danke der Regierung von Präsident Biden dafür, dass sie Teil dieses Kampfes ist."

Vor dem Event hatte sich Stephen auch auf Instagram dazu geäußert und betont: "Vielen Dank an alle, die ihre Plattform genutzt haben, um dies zu ermöglichen und Brittney Griner auf dem Radar zu halten."

Getty Images Stephen Curry, Basketballspieler

Getty Images Stephen Curry bei den Sports Illustrated Sportsperson Of The Year Awards, 2022

Getty Images Stephen Curry, NBA-Star

