So süß gratuliert Stephen Curry Ayesha zum 13. Hochzeitstag!

Stephen Curry (36) gibt aktuell sein Olympia-Debüt als Basketballspieler für Team USA bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Trotz dieses großen Events lässt es sich der NBA-Star nicht nehmen, seiner Frau Ayesha Curry (35) zu ihrem Hochzeitstag zu gratulieren. Mit einer süßen Bilderreihe erinnert Stephen auf Instagram an ihre gemeinsame Zeit im Laufe der Jahre. "13 Jahre sind vergangen und ich liebe immer noch jede Minute, meine Liebste! 30. Juli 2011", lauten seine liebevollen Worte, die er zu den Fotos schreibt.

Die Fans des Sportlers freuen sich über die privaten Schnappschüsse und senden ihm und seiner Liebsten in der Kommentarspalte zahlreiche Glückwünsche zu ihrem besonderen Meilenstein. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag! Bitte wisst, wie gesegnet ihr seid und bleibt einander nahe und bewahrt eure Familie", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Follower kommt aus dem Schwärmen von seinem Idol gar nicht mehr heraus: "Familienmensch, bester Werfer und Punktelieferant, Top fünf in der Geschichte der Liga und ein gutherziger Mensch. Kann mir jemand sagen, was dieser Mann nicht kann?"

Stephen und Ayesha sind stolze Eltern von mittlerweile vier Kindern. Im vergangenen Mai durfte das Paar mit seinem Sohn Caius Chai Baby Nummer vier auf der Welt begrüßen. Im Interview mit Us Weekly verriet die "Love for Sale"-Darstellerin, dass ihre Familienplanung damit allerdings beendet ist. "Ich glaube, ich liebe es, ein bisschen älter zu werden", erklärte Ayesha und fügte hinzu: "Es gibt ein Maß an Wertschätzung und Dankbarkeit, das ich vorher nicht hatte, aber ich denke, mit der Gewissheit, dass dies meine letzte Schwangerschaft ist, fühlt es sich anders an."

Stephen und Ayesha Curry

Ayesha und Stephen Curry mit ihren Kindern Ryan und Riley

