Stephen Currys Frau Ayesha veröffentlicht süßes Familienfoto

Stephen (36) und Ayesha Curry (35) präsentieren, was für wunderschöne Kinder sie haben. Die Frau des Basketball-Spielers veröffentlicht jetzt nämlich einen Schnappschuss auf Instagram, der sie mit ihrem Mann, ihren zwei Töchtern Riley und Ryan, ihrem Sohn Canon und Neuzugang Caius zeigt. Die vierköpfige Familie posiert gemeinsam in einem Garten, während sie alle in farblich abgestimmte Outfits gekleidet sind. "Meine kleine Familie. Ich bin so dankbar", schreibt Ayesha dazu.

Bei dem Foto fällt aber eine Sache besonders auf: Das älteste Kind des Paares ist ganz schön groß geworden und sieht mittlerweile richtig erwachsen aus! Das bemerken auch die Fans. "Riley, wo ist die Zeit nur geblieben?", betont beispielsweise ein faszinierter Nutzer. Außerdem finden sich viele Kommentare unter dem Beitrag, die von der Familie des Sportlers schwärmen. "Ich liebe dieses Bild! Wunderschöne Familie", lautet nur einer von ihnen.

Stephen und die Moderatorin gehen schon eine ganze Weile durchs Leben. Sie lernten sich bereits in ihrer Jugend kennen, fingen jedoch erst später an, sich zu daten und heirateten im Juli 2011. Im Laufe der Jahre wurden die zwei stolze Eltern von vier Kindern, ihr Sohn Caius kam erst vergangenen Mai auf die Welt. Erst kürzlich feierten sie ihren 13. Hochzeitstag – zu dem der 36-Jährige seiner Liebsten ein paar liebevolle Worte im Netz widmete. "13 Jahre sind vergangen und ich liebe immer noch jede Minute, meine Liebste! 30. Juli 2011", betitelte er eine Reihe von Bildern der beiden.

Instagram / ayeshacurry Ayesha und Stephen Curry mit ihren Kids im August 2024

Instagram / stephencurry30 Stephen und Ayesha Curry im Jahr 2011

