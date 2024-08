Nach Olympia: Steph Currys Frau wird von Polizei aufgehalten

Die diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Paris lieferten zahlreiche unvergessliche Momente, darunter der spektakuläre Sieg des US-Basketballteams gegen Frankreich. Allerdings werden Ayesha Curry (35) und ihre Familie das Event auch wegen eines unangenehmen Vorfalls mit den örtlichen Sicherheitskräften in Erinnerung behalten müssen. Wie unter anderem The Hollywood Gossip berichtet, gerieten Ayesha, die Ehefrau von NBA-Star Stephen Curry (36), und ihre Schwiegermutter Sonya nach dem Finale in eine angespannte Situation mit der französischen Polizei, als ihnen der Zugang zu ihrem Auto verweigert wurde. Der Grund? Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit dem Abgang des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) aus der Arena.

Wie in einem YouTube-Video des Vorfalls zu sehen ist, hielt die Schauspielerin ihr Baby im Arm. In dem Clip ist zu hören, wie ihre Schwiegermutter sagte: "Sie lassen den Fahrer nicht zu uns kommen und sie lassen uns auch nicht zu ihm gehen." Zudem behauptete Sonya, dass jemand im Gedränge das Kind berührt habe, was die Anspannung noch verstärkte. Auch ein Übersetzer entschuldigte sich für die Berührung des Babys. Draymond Green, ein Teamkollege von Steph, mischte sich ebenfalls ein und fragte: "Obwohl ihr das Baby am Kopf getroffen habt, gibt es nichts, was ihr tun könnt, um der Familie zu helfen?" Währenddessen wischte sich Ayesha immer wieder die Tränen aus den Augen.

Bisher hat sich die Familie nicht zu dem Vorfall geäußert, und es ist wahrscheinlich, dass sie froh sind, dieses Kapitel abschließen zu können, um den Fokus auf den sportlichen Erfolg ihrer Familie zu lenken. Für Steph war der Gewinn der Goldmedaille ein besonders bedeutender Moment, da er mit 36 Jahren erstmals olympischer Champion wurde. Nachdem er in früheren Zyklen zugunsten seiner Gesundheit und der NBA-Saison auf die Olympischen Spiele verzichtet hatte, war es ihm dieses Mal vergönnt, das US-Team zum Sieg zu führen. Seine Liebste und der Rest der Familie waren dabei, um diesen großen Moment mitzuerleben.

Getty Images Ayesha Curry, Schauspielerin

KCS Presse / MEGA Stephen Curry und seine Söhne bei den Olympischen Spielen 2024

