Mit seinen Söhnen: So süß feiert Stephen Curry Olympia-Gold

Stephen Curry (36) hat das erreicht, wovon wahrscheinlich jeder Leistungssportler in seiner Karriere träumt: Der Basketballer holte mit seiner Mannschaft eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024. Im Finale konnte sich die USA gegen den Gastgeber Frankreich mit nur wenigen Punkten Vorsprung erfolgreich durchsetzen. Feiern ließ sich Stephen dann in den Armen seiner beiden Söhne Canon und Caius. Mit einer großen US-amerikanischen Flagge auf den Schultern lächelte sein älterer Sohn freudestrahlend in Richtung Publikum, während der Kleinste im Bunde es sich auf Papas Arm gemütlich machte.

Für Stephen sind es die ersten Olympischen Spiele seiner Karriere, die er erfolgreich abschließen konnte. Als mentale Stützte reisten seine Frau Ayesha Curry (35) und zwei seiner vier Kinder mit nach Paris. Der NBA-Star warf innerhalb der letzten drei Minuten vor Spielende noch entscheidende Körbe und verhalf der Mannschaft somit zum Sieg. Anschließend äußerte er gegenüber der New York Times: "Dein Kopf ist zu diesem Zeitpunkt leer. Die Umgebung oder das Szenario zählen nicht, es ist einfach nur ein Wurf" und fügte hinzu: "Zum Glück ging der Wurf rein, das hat uns beruhigt. Danach ging es nur noch um Rhythmus, Fluss und Selbstvertrauen, und das wars dann."

Stephen und Ayesh gehen bereist seit 2011 gemeinsam durchs Leben. Nur ein Jahr später kam ihre erste gemeinsame Tochter Riley auf die Welt. Drei Jahre später folgte Töchterchen Nummer zwei namens Ryan. Canon und Caius machten das Familienglück schlussendlich perfekt. Auf Instagram verriet Ayesha, dass ihr viertes Kind zu früh auf die Welt kam, es ihm aber gut gehe: "Unser kleiner Sohn hat sich für eine frühe Ankunft entschieden. Es geht ihm gut und wir haben uns endlich als sechsköpfige Familie eingelebt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Curry, Basketballspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / stephencurry30 Stephen und Ayesha Curry

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Bild von Stephen und seinen zwei Söhnen? Supersüß! Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie diesen intimen Moment ohne Kameras genossen hätten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de