"The Hills"-Bekanntheit Audrina Patridge ist wieder vergeben

Audrina Patridge (37) ist wieder glücklich vergeben! Die The Hills-Darstellerin trennte sich im Jahr 2017 von ihrem Ehemann Corey Bohan (40), mit dem sie auch eine kleine Tochter teilt. Zuletzt wurde jedoch gemunkelt, dass die Schauspielerin Josh Henderson (41) daten solle. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt: Audrina zeigte sich nun total glücklich an der Seite eines neuen Mannes!

Auf Instagram hatte der Produzent Jarod Einsohn schon im Oktober ein süßes Bild mit der 37-Jährigen geteilt, nun folgte ein weiteres. Ein Insider bestätigte die Beziehung der beiden gegenüber Just Jared: "Sie sind seit dem Sommer heimlich zusammen und sind seitdem unzertrennlich. Alle ihre Freunde mögen die beiden sehr. Es scheint eine so einfache und sehr lustige Beziehung zu sein. Sie bringen sich ständig gegenseitig zum Lachen", schwärmte die Quelle. Audrina hat bislang noch nichts von ihrem neuen Freund in den sozialen Medien gepostet.

Und woher kennen sich die zwei? Offenbar ist Jarod einer der Produzenten hinter Audrinas "The Hills"-Podcast "Was It Real". Zuvor datete der 38-Jährige schon die Schauspielerin Rachel McAdams (44) und Jennifer Love Hewitt (43).

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge, "The Hills"-Darstellerin

Instagram / jarodeinsohn Audrina Patridge und Jarod Einsohn

Getty Images Jennifer Love Hewitt und Jarod Einsohn, 2011

