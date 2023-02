Erst 15! "The Hills"-Star Audrina Patridges Nichte ist tot

Audrina Patridge (37) erlitt einen schlimmen Verlust. Die einstige The Hills-Darstellerin machte in den vergangenen Jahren bereits eine schwierige Zeit durch. 2018 hatte sie die Scheidung von ihrem damaligen Ehemann Corey Bohan (41) eingereicht. Danach folgte eine schlimme Schlammschlacht vor Gericht. Dabei ging es vor allem um das Sorgerecht, aber die Kalifornierin warf dem Vater ihrer Tochter auch Missbrauch vor. Nun ist Audrinas erst 15-jährige Nichte Sadie verstorben.

Das gibt die 37-Jährige auf Instagram bekannt. "Es tut mir im Herzen weh, dies zu schreiben. Meine wunderschöne Nichte ist jetzt im Himmel", beginnt sie. "Ich weiß, dass es kein Abschied für immer ist, aber es ist der schwerste Abschied, den wir jetzt nehmen müssen. Wir werden dich vermissen und jeden einzelnen Moment, den wir mit dir hatten, wertschätzen. Ruhe in Frieden Say Say! Wir lieben dich für immer und ewig", schließt sie ab. Dazu teilt Audrina einige schöne Schnappschüsse von sich und der Tochter ihrer Schwester Casey.

Weder Audrina noch ihre Schwester gaben die Ursache für das junge Ableben Sadies bisher bekannt. Doch die trauernde Mutter verkündete ihren Instagram-Followern im Netz, dass die "Geschichte ihrer Tochter unzählige Leben retten wird."

Instagram / audrinapatridge Sadie, die Nichte von Audrina Patridge

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge und ihre Nichte Sadie

Instagram / audrinapatridge Sadie, die Nichte von Audrina Patridge

