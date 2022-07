Audrina Patridge packt über ihre Liaison mit Chris Pine aus!

Audrina Patridge (37) plaudert aus dem Nähkästchen. Die The Hills-Darstellerin lernte Chris Pine (41) im Jahr 2009 kennen, als sie gerade auf der Filmpremiere von "Schön bis in den Tod" mit ihrem Cast feierte. Obwohl es zwischen den beiden gefunkt haben soll und es zu einigen Treffen kam, gab es leider kein Happy End bei den zwei. Jetzt packte Audrina aus, wieso es zwischen ihr und Chris damals nicht geklappt hat.

Ein Hauptgrund war der volle Terminkalender der beiden, wie die 37-Jährige gegenüber Buzzfeed nun verriet: "Es gab nicht genug Stunden am Tag, um meinen Job zu machen und Zeit zu finden, ihn privat zu sehen." Aber das war nicht der einzige Punkt, den die Reality-TV-Bekanntheit störte. So sollen sich die Beauty und der Star Trek-Darsteller in ihrem Lebensstil unterschieden haben. Während Audrina eher extrovertiert ist und gerne ausgeht, soll Chris damals genau das Gegenteil von ihr gewesen sein. "Er mochte es nicht, auszugehen und von den Paparazzi verfolgt zu werden – er war introvertiert und sehr auf seine Schauspielerei konzentriert", erklärte sie.

Deshalb habe die Schauspielerin schon früh gemerkt, dass die Romanze mit Chris keine Perspektive hat. "Ich wusste einfach, dass ich nach ein paar Monaten nicht mehr mit ihm zusammen sein konnte. Mein Leben war die Fernsehshow", begründete Audrina. Allerdings sollen die beiden noch in Kontakt geblieben sein, nachdem sie getrennte Wege gegangen sind.

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge, "The Hills"-Darstellerin

Getty Images Chris Pine im Juli 2022

Getty Images Audrina Patridge, Schauspielerin

