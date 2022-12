Wie die Royals: Meghans Vater Thomas schaut die Doku nicht

Was sagt eigentlich Thomas Markle (78) dazu? Vor wenigen Tagen veröffentlichte Netflix den ersten Teil der langersehnten Doku "Harry & Meghan", in der seine Tochter Meghan (41) und ihr Mann Prinz Harry (38) über die britische Königsfamilie auspacken. Ein Insider verriet bereits, dass Harrys Bruder William (40) und dessen Frau Kate (40) sich weigern, die mehrteilige Reihe zu schauen – ebenso wie Meghans Vater Thomas!

Meghans Halbschwester Samantha Markle verriet jetzt gegenüber TMZ, dass Thomas sich auf die Genesung nach seinem Schlaganfall Anfang des Jahres konzentriere, statt sich mit der Doku zu befassen: Laut eigener Aussage wolle sie ihren Vater schützen, indem sie ihm sagte, dass er sich die neue Doku nicht ansehen solle. Für Samantha selbst stelle die Serie nur eine weitere Respektlosigkeit gegenüber ihrer Familie dar.

Nach Samanthas Angaben weiß Thomas also nicht, dass auch er in der Doku eine wichtige Rolle spielt: Wie in der Netflix-Produktion offenbart wurde, kam kurz vor Meghan und Harrys großer Hochzeit ans Licht, dass ihr Vater gegen Geld für Paparazzi posierte. "Ich war absolut fassungslos, dass Tom mitmachte. Bei diesem Zirkus [...]. Dass er das ausnutzte. Eltern machen so etwas nicht", erinnerte sich Meghans Mutter Doria Ragland.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

MEGA Thomas Markle Sr. in Mexiko im Oktober 2018

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

