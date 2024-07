Herzogin Meghan und ihr Vater sind seit Jahren zerstritten!

Herzogin Meghan (42) und ihr Vater Thomas Markle Sr. (79) liegen seit rund sechs Jahren im Clinch. Nachdem die ehemalige Schauspielerin ihre Beziehung zu Prinz Harry (39) öffentlich gemacht hatte, mischte sich der Regisseur immer wieder ein – und fand keine guten Worte für das Paar. Ihr Verhältnis zerbrach aber endgültig, als Thomas 2018 dabei erwischt wurde, wie er gegen Bezahlung Paparazzi-Fotos von sich bei den Hochzeitsvorbereitungen inszeniert hatte. Gegenüber TMZ erklärte er damals, er habe beschlossen, den großen Tag seiner Tochter sausen zu lassen, da er sie oder die königliche Familie nicht in Verlegenheit bringen wolle. In einem offiziellen Statement des Palastes hieß es jedoch, er nehme aus gesundheitlichen Problemen nicht teil, da er zuvor einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Seitdem entfremdete sich die mittlerweile 42-Jährige immer mehr von ihrem Vater. In ihrem berüchtigten Interview mit Oprah Winfrey (70) im Jahe 2021 offenbarte Meghan, dass sie sehr darüber trauere. "Ich meine, ich habe meinen Vater verloren. Ich habe ein Baby verloren. Ich habe fast meinen Namen verloren. Ich meine, da ist der Verlust der Identität. Aber ich stehe immer noch, und ich hoffe, dass die Menschen daraus lernen, dass es auch eine andere Seite gibt", erklärte sie. Dies kam wohl gar nicht gut bei Thomas an – denn er schoss erneut gegen seine Tochter. "Sie hat mich in Gedanken getötet und dann in Fernsehinterviews um mich getrauert", wetterte der 79-Jährige vergangenes Jahr in einem Interview mit dem australischen Fernsehsender 7NEWS.

Der Konflikt zwischen Meghan und ihrem Vater sorgte aber nicht nur dafür, dass die beiden sich nicht sahen, auch den royalen Nachwuchs des Paares, Archie Harrison (5) und Lilibet Diana (3), durfte Thomas bisher nicht kennenlernen. Also wandte er sich aufs Neue an die Öffentlichkeit. "Ich habe meine Enkel immer noch nicht gesehen und ich möchte sie sehen. Und ich glaube, auch der König will seine Enkel sehen", betonte er bei einem Gespräch in der "Good Morning Britain"-Show und fügte hinzu: "Ich bin auch sehr verärgert darüber, denn das ist eine grausame Sache, die man einem Großelternteil antut."

Dass das Verhältnis zwischen Meghan und Harry und der britischen Königsfamilie ebenfalls zerrüttet ist, scheint den Rentner also genauso sauer zu machen, vor allem in Anbetracht der Sprösslinge. "Es ist sehr traurig, dass Meghan und Harrys Kinder ihre Cousins nicht kennenlernen können, die wie fantastische Kinder wirken", machte er erst kürzlich in einem Interview mit Daily Mail deutlich. Wie die Beziehung des Vater-Tochter-Duos sich weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten – die Zeichen scheinen derzeit jedoch nicht auf Versöhnung zu stehen.

Getty Images Herzogin Meghan in London im April 2018

The Sun / MEGA Thomas Markle im Januar 2020

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

