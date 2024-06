Herzogin Meghans Vater möchte mit König Charles sprechen

Herzogin Meghans (42) Vater Thomas Markle Sr. (79) hat mit König Charles III. (75) eine Gemeinsamkeit: Sie haben beide nicht mehr das beste Verhältnis zu ihren Kindern. Seit die Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (39) in die USA ausgewandert sind, ist das Verhältnis zerrüttet. Gegenüber Daily Mail betont Thomas nun, dass er mit dem britischen Monarchen "gern sprechen würde". "Weil ich sicher bin, dass er genauso viele unbeantwortete Fragen hat wie ich", führt der US-Amerikaner weiter aus.

Außerdem erklärt der 79-Jährige, dass er ein "tiefes Mitgefühl" für Charles empfindet – nicht nur wegen des schwierigen Verhältnisses zu seinem Sohn und dessen Frau. "Keiner von uns beiden hat die Behandlung verdient, die wir erfahren haben. Er unterzieht sich einer Krebsbehandlung und ich bin nicht bei bester Gesundheit", meint Thomas. Er würde sich wünschen, dass das Ehepaar wieder in den Dialog treten würde und sie auf beiden elterlichen Seiten die Wogen glätten können.

Doch warum sind Meghan und ihr Vater eigentlich nicht mehr gut aufeinander zu sprechen? In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" thematisierten die zwei unter anderem einen Vorfall kurz vor ihrer Hochzeit, als Meghans Vater die Aufmerksamkeit nutzte und gestellte Pressebilder verkaufte. "Es ist erstaunlich, was Menschen tun, wenn man ihnen eine große Summe Geld anbietet. Fünfzigtausend, hunderttausend, um Fotos auszuhändigen, um eine Geschichte zu verkaufen", äußerte sich Harry in der Doku kritisch.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

