Auch Herzogin Meghans Vater schickt Charles Genesungswünsche

Er meldet sich aufgrund der erschütternden Neuigkeiten. Bei König Charles III. (75) wurde Krebs diagnostiziert und seitdem die Neuigkeit über seine Erkrankung öffentlich gemacht wurde, ereilen den Vater von Prinz William (41) zahlreiche Genesungswünsche von sämtlichen Ecken des Globus. So schickt auch der Papa von Herzogin Meghan (42) eine Nachricht an den Schwiegervater seiner Tochter: Thomas Markle Sr. (79) wünscht dem an Krebs erkrankten Charles nur das Beste!

Gegenüber Daily Mail richtet sich der US-Amerikaner an das royale Oberhaupt. "Ich möchte König Charles meine herzlichsten Wünsche übermitteln und hoffe, dass er bald wieder gesund wird!", äußert Thomas sein Wohlwollen an den 75-Jährigen und fügt hinzu: "Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute der ganzen Welt!" Den Gruß sendet Meghans Vater aus seiner Wahlheimat Mexiko.

Und auch Thomas' Tochter befindet sich fernab von Charles' Heimat. Anders als ihr Ehemann Prinz Harry (39), der sich nach den erschütternden Nachrichten sofort auf den Weg zu Charles machte, bleibt die Herzogin nämlich mit ihren Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) in den USA. Mittlerweile ist der Sohn des Erkrankten bei seinem Vater eingetroffen.

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

MEGA Thomas Markle Sr. in Mexiko im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

