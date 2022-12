Prinz William und Kate werden Skandal-Doku nicht schauen!

Wie wird die royale Königsfamilie wohl auf die Dokumentation von Prinz Harry (38) und Meghan (41) reagieren? Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Paar den zweiten Trailer, in welchem private Details des Königshauses preisgeben werden. Nun ist Netflixserie draußen und damit der Druck der Royals immens hoch, gegen die Behauptungen anzukämpfen. Doch werden sich Herzogin Kate (40) und sein Bruder Prinz William (40) sich zu den Statements überhaupt äußern?

Laut einem Insider von The Mirror werden William und seine Kate sich wohl mit der "Harry & Meghan"-Doku nicht befassen. Die Quelle berichtete, dass das Königshaus sich auf "das Schlimmste" vorbereite, um auf die Anschuldigung reagieren zu können. Man habe im Palast das Gefühl, dass Meghan und Harry viel "Lärm" machen, jedoch nicht mehr viel zu sagen haben. Beamte des Buckingham- und des Kensington-Palastes sollen sich jedoch bereits am Donnerstag die ersten drei Episoden der Serie ansehen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales sich weigern werden, die ersten Folgen zu schauen.

Schon die vorab veröffentlichten Trailer sollen für viel Unruhen in der Familie gesorgt haben. Insider sagten Us Weekly, dass William sehr aufgebracht gewesen sein soll – aufgrund der vielen Behauptungen und Anschuldigungen gegen die Monarchen. "Ich bin sicher, er ist sehr wütend auf seinen Bruder und kann nicht verstehen, was er tut", behauptete der Informant.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey 2019

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

