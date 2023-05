"In Gedanken getötet": Harte Worte gegen Herzogin Meghan

Erreicht das Drama um Herzogin Meghans (41) Familie einen weiteren Höhepunkt? Seitdem die Beziehung der ehemaligen Schauspielerin zu Prinz Harry (38) bekannt geworden war, mischte sich ihr Vater Thomas Markle (78) immer wieder ein und erhob schwere Vorwürfe gegen Meghan. Daraufhin entschied diese sich dazu, den Kontakt zu Thomas abzubrechen. Doch die Schlagzeilen reißen weiterhin nicht ab. Nun schoss ihre Familie erneut gegen Meghan!

In einem Interview mit dem australischen Fernsehsender 7NEWS erhob der 78-Jährige schwere Vorwürfe gegen seine Tochter: "Sie hat mich in Gedanken getötet und dann in Fernsehinterviews um mich getrauert." Thomas wolle dieses Verhalten allerdings nicht hinnehmen: "Ich weigere mich, von ihr begraben zu werden."

Dennoch sei sich Thomas sicher, dass Meghan ihn liebe und er für sie "ihr Held" sei – deswegen hofft er jetzt auf eine Versöhnung: "Ich wünschte, wir könnten uns hinsetzen und reden. Ich wünschte, wir könnten unsere Differenzen ausräumen." Bis dahin hoffe er, dass die 41-Jährige ihm eines Tages verzeihen könne, "bevor es zu spät ist".

Anzeige

MEGA Thomas Markle Sr. in Mexiko im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Thorpe / MEGA Thomas Markle Sr. im August 2018

Anzeige

