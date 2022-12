Ist Julie Andrews auch bei "Plötzlich Prinzessin 3" dabei?

Wird Julie Andrews (87) wieder in ihre Rolle als Königin Clarisse schlüpfen? 2001 begeisterte die Schauspielerin an der Seite von Anne Hathaway (40) im Teenie-Film Plötzlich Prinzessin. Und auch der zweite Teil der Komödie konnte große Erfolge erzielen. Erst vor wenigen Wochen wurde bestätigt, dass ein dritter Teil von "Plötzlich Prinzessin" geplant ist. Doch wird Julie auch hier zu sehen sein? Das verriet sie jetzt...

"Das ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht möglich", stellte die 87-Jährige in einem Interview mit Access Hollywood klar. Doch was spricht gegen eine Rückkehr des Filmstars? "Es sind so viele Jahre vergangen und ich bin so viel älter und auch Anne, jetzt die Königin, ist so viel älter", erklärte Julie. Sie sei sich nicht sicher, ob der Film noch funktionieren würde, wenn sie wieder mitspielt.

Noch vor wenigen Monaten hingegen wirkte die "Mary Poppins"-Darstellerin sehr angetan von dem Gedanken, an einem Sequel des beliebten Teenie-Films mitzuarbeiten. "Es hängt von der Geschichte ab, aber wenn sie sich etwas einfallen lassen, wäre das wunderbar", betonte sie damals in einem Interview mit Entertainment Tonight.

United Archives GmbH Anne Hathaway und Julie Andrews in "Plötzlich Prinzessin", 2001

Instagram / annehathaway Julie Andrews, Anne Hathaway und Garry Marshall

Getty Images Julie Andrews im Juni 2022

