"Plötzlich Prinzessin 3": Würde Julie Andrews da mitziehen?

Sie ist eine Königin – zumindest im Universum der Plötzlich Prinzessin-Filme. Mit der Veröffentlichung des zweiten Films der Reihe in 2004 legte Julie Andrews (88) ihre Rolle als Königin Clarisse Renaldi ab. Doch auch noch 20 Jahre nach dem bisher letzten Film der Reihe fordern die Fans eine weitere Fortsetzung. In einem Interview mit TODAY.com gibt die Schauspielerin nun zu: “Es würde mich schon glücklich machen, noch einen Film zu drehen, aber ich glaube nicht, dass es passiert.”

Aber warum weigert sich Julie, das Projekt voll und ganz zu bestätigen? Die Gründe dafür sind recht simpel. “Es ist schon so lange her, dass die ‘Plötzlich Prinzessin’-Filme rauskamen. Ich mag es nicht, wenn man eine Sache immer und immer wiederbelebt. Irgendwann muss man etwas ruhen lassen”, sagt die Film-Ikone im Interview. Die Geschichte des Films müsste außerdem auch stimmen, erzählt die 88-Jährige. Sie sei sich nicht sicher, ob die Story noch logisch wäre, wenn sie so viel älter zurückkommen würde.

Immerhin gesteht Julie, dass die damalige Crew sich tatsächlich über ein neues Skript für einen dritten Film unterhalten hatte. Schon 2019 gab Filmkollegin Anne Hathaway (41), die damals Prinzessin Mia Thermopolis spielte, das Statement: Das Skript für den dritten Teil sei komplett! Julie rudert das Statement allerdings wieder etwas zurück. “Es wurde nie etwas fertiggestellt”, sagt sie dazu im Interview.

Getty Images Julie Andrews, Schauspielerin

Getty Images Julie Andrews und Anne Hathaway, 2011

