Anne Hathaway versteht "Plötzlich Prinzessin 3"-Euphorie!

Plötzlich Prinzessin Fans aufgepasst! Anne Hathaway (40) schlüpfte bereits zweimal in die Rolle von Mia Thermopolis, die vor ganzen 22 Jahren unerwartet zur Prinzessin und somit Thronerbin des Königreichs Genovien wurde. Kaum erschien 2004 die Fortsetzung in den Kinos, sehnten sich viele Fans schon nach einem dritten Teil. Im November letzten Jahres dann die freudige Nachricht – Disney wird die Filmreihe fortsetzen. Anne verriet nun, wie es um das neue Sequel steht!

Gegenüber People äußerte sich die 40-Jährige über die Zuschauerresonanz auf das weitere "Plötzlich Prinzessin"-Abenteuer und dessen mit Spannung erwartete Erscheinung: "Uns geht es genauso und ich weiß, dass [die Warterei] wahrscheinlich sehr frustrierend ist." Die Oscar-Gewinnerin wies darauf hin, dass die Produktion eines solchen Films etliche Jahre dauern kann, da es "ein Prozess [ist], der Geduld erfordert". Offiziell ist sie allerdings bisher noch nicht an der Disney-Produktion beteiligt. Gäbe es jedoch eine Möglichkeit, On-Screen-Großmutter Julie Andrews (87) mit dabei zu haben, sei die "Ocean's 8"-Darstellerin auf jeden Fall mit dabei.

Dies könnte sich allerdings als etwas problematisch darstellen. Als bekannt wurde, dass ein dritter Teil in Arbeit sei, sagte die "Mary Poppins"-Darstellerin nämlich gegenüber Access Hollywood, dass sie wahrscheinlich nicht zurückkehren wird, um ihre Rolle der Clarisse Renaldi erneut zu verkörpern: "Ich bin so viel älter und Annie, die Prinzessin, oder nun Königin, ist auch so viel älter. Ich bin mir nicht sicher, wohin die Geschichte hinführen sollte."

