Bestätigt: "Plötzlich Prinzessin" bekommt einen dritten Teil

Alle Plötzlich Prinzessin-Fans aufgefasst! Mittlerweile ist es 21 Jahre her, dass die Filmkomödie über ein unscheinbares Mädchen, das unerwartet Prinzessin des Königreichs Genovien wird, die Fans begeisterte. Drei Jahre später folgte schließlich eine Fortsetzung, in der Anne Hathaway (40) erneut an der Seite von Julie Andrews (87) zu sehen war. Seit 2015 kommen zudem immer wieder Gerüchte auf, dass an einem Script für einen dritten Teil gearbeitet wird. Nun wurde bestätigt: "Plötzlich Prinzessin" wird ein weiteres Sequel bekommen.

Wie The Hollywood Reporter berichtete, steckt Disney im Moment wohl mitten in der Entwicklung eines dritten Teils der gefeierten Filmreihe. Medienberichten zufolge soll sich das neue Sequel erneut um Annes Charakter Mia Thermopolis drehen. Die Schauspielerin selbst soll allerdings noch keine Verträge oder Ähnliches für eine weitere Zusammenarbeit mit Disney unterzeichnet haben. Das Drehbuch übernimmt angeblich Aadrita Mukerji, die bereits an Serien wie "Supergirl" oder "Reader" beteiligt gewesen ist.

Ob auch Julie Andrews wieder in ihre Rolle der Königin Clarisse Renaldi schlüpfen wird, wird sich noch zeigen. Einem weiteren "Plötzlich Prinzessin"-Teil scheint die gebürtige Britin allerdings nicht abgeneigt zu sein. In einem Interview mit Entertainment Tonight erzählte sie vor einigen Monaten: "Vielleicht bin ich einfach eine zu alte Oma dafür, ich weiß es nicht. [...] Es hängt von der Geschichte ab, aber wenn sie sich etwas einfallen lassen, wäre das wunderbar."

