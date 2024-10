Bestätigt: Anne Hathaway bei "Plötzlich Prinzessin 3" dabei

Das dürfte die Fans sehr freuen: Plötzlich Prinzessin 3 ist endlich offiziell in Planung – und Anne Hathaway (41) wird wieder in die ikonische Rolle der Mia Thermopolis schlüpfen! Nachdem es jahrelang Gerüchte um eine Fortsetzung der beliebten Erfolgskomödie gegeben hatte, ist nun bestätigt, dass die Schauspielerin mehr als 20 Jahre nach der Premiere des ersten Films wieder ihre Krone tragen wird. "Wunder geschehen. Zurück nach Genovien [...]. Das Märchen geht weiter", gibt die Oscar-Preisträgerin auf Instagram bekannt und teilt dazu ein Video mit einigen Szenen der ersten beiden Teile, wonach sie strahlend drei Finger in die Kamera hält.

Über den Inhalt des dritten Teils oder die weitere Besetzung neben der 41-Jährigen wurde bisher wenig bekannt gegeben. Es bleibt unklar, wann genau die Dreharbeiten beginnen oder der Film Premiere feiern wird. Allerdings hat Julie Andrews (89), die in den ersten beiden Filmen Mias charismatische Großmutter Clarisse Renaldi verkörperte, in früheren Interviews ihr Interesse an einer Rückkehr zum Projekt bekundet. Die Chemie zwischen Anne und Julie auf der Leinwand war stets ein Highlight der Filme, und viele Zuschauer hoffen auf ein Wiedersehen der beiden. Die Fans spekulieren auch darüber, welche neuen Charaktere eingeführt werden könnten und ob weitere Originaldarsteller zurückkehren werden. Die Vorfreude steigt, und die sozialen Medien sind bereits voller Diskussionen und Theorien über die möglichen Handlungsstränge.

Anne, die ihren großen Durchbruch mit der Rolle der schüchternen Mia hatte, ist nicht nur beruflich erfolgreich. Privat führt sie ein erfülltes Familienleben mit ihrem Ehemann Adam Shulman (43), den sie 2012 in einer romantischen Zeremonie heiratete. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne, Jonathan und Jack, die das Glück der Familie komplettieren. Anne ist bekannt dafür, ihre Familie zu schützen und sie aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Im Interview mit Porter erklärte sie, warum: "Es ist meine Familie, und es geht nicht nur um mich. Meine Familie hat Bedürfnisse, und eines der Bedürfnisse von Kindern ist, dass sie in der Lage sein müssen, ihr eigenes Leben zu bestimmen."

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Anne Hathaway und Julie Andrews in "Plötzlich Prinzessin", 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Julie Andrews und Anne Hathaway, 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige