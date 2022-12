Liebevoller Vater: Bradley Cooper mit Tochter Lea unterwegs

Bradley Cooper (47) ist als Super-Papa unterwegs. 2017 wurden der Hollywood-Star und das Model Irina Shayk (36) Eltern der kleinen Lea (5). Auch nach ihrer Trennung im Jahr 2019 wurde das Paar noch oft zusammen mit der gemeinsamen Tochter gesichtet. Vor Kurzem kamen sogar Gerüchte über ein Liebes-Comeback auf, die allerdings noch nicht bestätigt wurden. Nun war Bradley alleine mit seiner kleinen Tochter unterwegs.

Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen war das Vater-Tochter-Duo in New York City unterwegs. Um seine Tochter trocken zu halten, hielt der Schauspieler mit einem strahlenden Lachen im Gesicht den Regenschirm für sie. Bradley war dabei lässig gekleidet und trug eine graue Hose zu seiner dunklen Outdoorjacke. Der 47-Jährige hatte sich noch einen Beanie mit der Aufschrift "LOVE" aufgesetzt und dazu eine schwarze Sonnenbrille kombiniert. Lea war mit rotem Kapuzenpullover und passender Hose hingegen farbiger gekleidet. Dazu trug sie Stiefel im Tigermuster und einen olivfarbenen Mantel. Trotz Handy in der Hand hielt Bradley den ganzen Weg lang den Regenschirm über seine Tochter.

Schon zu Beginn der Woche waren Vater und Tochter ohne Mama Irina unterwegs. Gerüchten zu Folge soll zwischen dem Ex-Paar wieder etwas laufen. Ein Insider verriet gegenüber People, dass Hoffnung auf ein Liebes-Comeback bestehe. "Sie sind beide Single und haben angefangen, wieder mehr miteinander zu unternehmen", sagte er.

Said Elatab/MEGA Bradley Cooper (r.) und seine Tochter Lea, Dezember 2022

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Mai 2018

Backgrid Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

