Mit Kim Kardashian und Co.: Lauren Sánchez feiert Geburtstag

Lauren Sánchez (52) lässt es krachen! Der Nachrichtensprecherin dürfte es finanziell zumindest an nichts fehlen. Die Unternehmerin ist die Freundin von einem der reichsten Männer der Welt: Jeff Bezos (58). Lauren war bereits bevor sie ihren berühmten Partner kennenlernte, eine Person des öffentlichen Lebens, die mit dem einen oder anderen Star befreundet ist. Jetzt feierte sie ihren Geburtstag mit Kim Kardashian (42) und Co.!

Lauren hat zwar erst am 19. Dezember Geburtstag, doch die TV-Bekanntheit sah es offenbar gar nicht ein, noch so lange auf ihren Ehrentag zu warten. Sie zog ihren 53. Geburtstag vor und ließ es unter anderem mit Kim und deren Mutter Kris Jenner (67) in Malibu ordentlich krachen. Auf Instagram postete sie ein Foto von ihrer Party.

"Mit jedem Jahr wird mir mehr und mehr bewusst, wie wichtig gute Freundinnen sind. Dieses Jahr konnte ich mit alten und neuen Freunden feiern", schrieb Lauren zu dem Foto, auf dem sie Geburtstagskerzen auf einer Torte ausblies. Es bedeute ihr sehr viel, dass ihre Freundinnen zu ihrem Geburtstag gekommen seien, freute sich Lauren.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Instagram / laurenwsanchez Kim Kardashian und Lauren Sánchez

Getty Images Lauren Sánchez, Juli 2021

Wie findet ihr es, dass Lauren ihren Geburtstag früher feierte? Warum nicht! Ich finde es irgendwie komisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



