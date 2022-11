Jeff Bezos' Freundin Lauren Sánchez plant Flug ins Weltall

Lauren Sánchez (52) möchte ganz nach oben! Die Schauspielerin ist die Freundin von einem der reichsten Männer der Welt: Jeff Bezos (58). Als der Amazon-Gründer im August 2021 zum ersten Mal in seinem Leben gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder ins Weltall flog, unterstützte ihn seine Liebste von der Erde aus. Doch Lauren möchte Jeff nicht länger nur bei seinen Abenteuern zusehen: Die Unternehmerin will selbst in den Weltraum aufbrechen!

In einem Interview mit CNN gab Lauren ihre Pläne bekannt. Sie wolle im kommenden Jahr in die Fußstapfen ihres Partners treten, indem sie, wie er einst, den Orbit erkundet. Doch die Journalistin hat eine Bedingung. Sie möchte, dass die Crew ausschließlich aus Frauen besteht. "Es wird eine großartige Gruppe von Frauen sein", versicherte sie.

Jeffs Raumfahrtunternehmen Blue Origin verhalf schon so einigen berühmten Persönlichkeiten dazu, ins All zu fliegen. Beispielsweise durften schon William Shatner (91) und Michael Strahan (50) die Erde von oben betrachten. Nach Jeffs eigenem zehnminütigen Flug im Jahr 2021 in einer Rakete landete der Milliardär sicher in Texas, wo Lauren ihn herzlich zurück auf der Erde begrüßte.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, 2021

Instagram / laurenwsanchez Lauren Sánchez, Oktober 2022

Getty Images Jeff Bezos (r.) und Wally Funk nach ihrem Flug ins All

