Coupleontour-Ina meldet sich in Video bei ihren Fans!

Ina von Coupleontour scheint ganz langsam wieder in ihren normalen Alltag zurückzukehren. Vor einigen Monaten hatte die Netz-Persönlichkeit im Alter von nur 26 Jahren einen schweren Schlaganfall erlitten, nach dem sie nun halbseitig gelähmt ist. Ihre Partnerin Vanessa versorgte die Community jedoch immer wieder mit kleinen Updates zum Gesundheitszustand des Webstars. Jetzt zeigte sich Ina das erste Mal wieder alleine in einem Video im Netz.

In der Story des gemeinsamen Instagram-Accounts des Paares teilte die TikTokerin nun einen kurzen Clip von sich, in dem sie schwach in die Kamera lächelt. "Ich habe mich ganz alleine geschminkt", begann Ina zu berichten. Mit nur einem Arm, der ihr im Moment zur Verfügung steht, sei das auch gar nicht so einfach. "Man sieht, ich habe etwas den Eyeliner übermalt – aber finde es für meinen ersten Versuch richtig gut", zeigte sie sich stolz. Abschließend verriet die Blondine dann ebenfalls, dass es eine ihrer Übungen sei, immer wieder einen Kussmund zu machen, "da das mein Gesicht entspannt und mir ein Gefühl für meine Lippen gibt", erklärte sie.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Ina bei ihrer Community in Form einer Sprachnachricht zu Wort gemeldet und von ihrem aktuellen Befinden berichtet. So verriet die Mutter einer Tochter, dass es ihr schon wesentlich besser gehe als noch am Anfang. Dennoch gebe es auch immer noch Momente, in denen sie sich unwohl fühle, "aber es wäre ja auch komisch, wenn nicht".

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Dezember 2022

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Webstars

