Nach Daniel Craig: Wird Aaron Taylor-Johnson nun James Bond?

Wer wird Daniel Craig (54) ablösen? Fast 15 Jahre lang spielte er den Agenten 007 in den James Bond-Filmen. Der aktuellste Streifen "Keine Zeit zu sterben" war für den gebürtigen Briten jedoch der letzte Teil, in dem er als Geheimagent zu sehen war. Deshalb wird nun fleißig für die neuen Filme gecastet, wobei ein Schauspieler schon einen besonders guten Eindruck hinterlassen hat: Aaron Taylor-Johnson (32) soll in der engeren Auswahl für die 007-Rolle stehen.

Wie The Sun berichtete, fand nun ein streng geheimer Test statt, durch den man geeignete Kandidaten finden wollte. Dabei wurde die Jury von einem noch eher unbekannten Schauspieler überrascht: Wie eine Quelle ausplauderte, soll Aaron beim Casting alle mit seinem Können überzeugt haben. "Er ist jetzt einer der Spitzenkandidaten", verriet der Insider. Ob er tatsächlich das neue Gesicht von James Bond ist, wird sich noch zeigen – seine Chancen stehen aber offenbar gut.

Aaron hatte bereits bei den Dreharbeiten für Bullet Train bewiesen, dass er alles für seine Rollen gibt: Gegenüber Variety hatte der 32-Jährige von einem Unfall am Set erzählt. Durch einen Aufprall an einer scharfkantigen Ecke während einer Kampfszene wurde ihm ein Stück aus seiner Hand gerissen. "Ich bin buchstäblich in Ohnmacht gefallen", berichtete er und merkte an, dass er sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Getty Images Daniel Craig im November 2022

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron Taylor-Johnson am Set von "Bullet Train"

