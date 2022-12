Schlafprobleme: Jenny Frankhauser macht sich Sorgen um Baby

Jennifer Frankhauser (30) macht sich große Sorgen. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit durfte im September dieses Jahres gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: den kleinen Damian. Seitdem hält sie ihre Fans im Netz täglich auf dem Laufenden und plaudert über ihren Alltag als Neu-Mama. Da geht es manchmal auch ziemlich auf und ab: Jetzt berichtete Jenny, dass sie sich Sorgen um Damian macht.

"Nacht vier, in der wir überhaupt nicht schlafen. Er will nicht trinken, aber quengelt die ganze Nacht. Das hat er noch nie gemacht!", klagte die Schwester von Daniela Katzenberger (36) in ihrer Instagram-Story. Sie vermutet, dass die Umstellung auf Ziegenmilch den Kleinen so unruhig mache: "Und wieder macht man sich große Sorgen. Entweder macht ihn die Ziegenmilch fünfmal so satt oder irgendwas stimmt wieder nicht." Sie wolle das nun weiter im Auge behalten.

Doch die Verdauung ihres Babys ist nicht das Einzige, was Jenny Kummer bereitet. Durch den Schlafentzug und den Stress hat sie mit Herpes an der Lippe zu kämpfen. Ihre Follower wiesen die Influencerin prompt darauf hin, dass das höchst gefährlich für Neugeborene sein kann. "Oh man, ich habe so keinen Bock mehr! Diese ständigen Sorgen machen mich so fertig! Was soll ich denn jetzt tun?, schrieb sie verzweifelt. Erst mal werde sie nun einen Mundschutz bei ihrem Sohn tragen.

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihrem Schatz Steffen König

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

